Venlo trifft auf Lokalrivale Kerkrade : Im Derby soll der Aufwärtstrend bestätigt werden

Keuken Kampioen Divisie Am vergangenen Spieltag beendete Venlo mit einem Sieg gegen Eindhoven seinen Negativlauf. Nun soll darauf aufgebaut werden – im Lokalderby gegen Roda Kerkrade. Fans sind allerdings nicht dabei. Doch beide Vereine haben sich etwas einfallen lassen.

Für den VVV Venlo hatte die Pleitenserie am vergangenen Wochenende ein Ende: Nach fünf Niederlagen in Serie gab es gegen den FC Eindhoven, immerhin Tabellenvierter, einen 2:0-Heimerfolg. Die Erleichterung darüber war auch bei Trainer Jos Luhukay zu vernehmen. „Wir haben uns heute endlich wieder belohnt“, sagte der Trainer, fügte aber auch sogleich an: „Jetzt wollen wir in den kommenden Spielen bis zum Jahresende noch weiter Punkten.“ Der Sieg gegen Eindhoven soll also nur der Anfang gewesen sein, um einer bislang ernüchternde Hinrunde in den verbleibenden Partien noch etwas mehr positive Drehung zu verleihen. In der zweitklassigen Keuken Kampioen Divisie steht Venlo als Absteiger derzeit mit 19 Punkten nur auf Platz 15.