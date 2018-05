Bw Concordia Viersen : Karate-Meister aus Okinawa gibt in Viersen Seminare

Karate-Meister Toshimitsu Arakaki lehrt in Viersen. Foto: Stefan Müller

Viersen Hohen Besuch hat aktuell die Karate-Abteilung von BW Concordia Viersen. Zu Gast ist kein Geringerer als Toshimitsu Arakaki. Der Karate-Meister aus Okinawa (Japan) ist nicht nur Inhaber des 10. Dan, also der höchsten Leistungsstufe in seiner Sportart, sondern auch Vizepräsident des Verbandes der Stilrichtung Matsybayashi Shorin Ryu Karate. Wie schon bei seinem bislang letzten Besuch vor drei Jahren ist er nach Viersen gekommen, um den Karate-Fans aus der Region tiefere Einblicke in die Kampfsportart zu vermitteln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Seit Beginn der Woche gibt er in zwei Karate-Schulen in Viersen und Willich Seminare. "Das Arakaki noch mal hier ist, ist schon etwas Besonderes. Er ist jetzt in einem Alter, wo man nicht weiß, ob er das in drei Jahren noch mal hinbekommt", sagt Stefan Müller aus der Karate-Abteilung von Concordia. Das sehen offenbar auch viele Karate-Kämpfer so, denn sie nehmen teils extrem weite Anreisen in Kauf, um bei Arakaki zu trainieren.

So werden zu den beiden stiloffenen Seminaren am Samstag in der Zweifachhalle der Anna-Frank-Gesamtschule (10.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr) sogar Teilnehmer aus Kanada und Irland erwartet. Auch Kurzentschlossene können am Samstag noch mitmachen. Weitere Informationen gibt's bei Guido Engels unter Telefon 02162 13047.

(ben-)