Taekwondo : Freude über das erste Open-Gold

Julia Ronken nach ihrem Sieg bei den Dutch Open. Foto: Ronken

Die Viersenerin Julia Ronken sicherte sich bei den Dutch Open den Sieg in der Klasse bis 53 Kilogramm. Damit ließ sie Madeline Folgmann aus Nettetal klar hinter sich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die zweimalige Studenten-Europameisterin Julia Ronken aus Viersen hat den nächsten wichtigen Schritt in ihrer Entwicklung vollzogen. Nachdem die Kämpferin des TSC Gladbeck im vergangenen Jahr erstmals die Olympia-Kandidatin Madeline Folgmann aus Nettetal besiegt hatte, fuhr sie am vergangenen Wochenende in den Niederlanden in der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm ihren ersten Sieg bei einer Open-Veranstaltung ein - vor Folgmann auf Platz fünf.

Allerdings begegneten sich die beiden Freundinnen bei den 47. Dutch Open in Eindhoven gar nicht in einem direkten Duell. Am Ende war die Goldmedaille überraschend für Ronken. „Ich freue mich, sie jetzt verdient in den Händen halten zu können“, sagte die 24-Jährige. Sie richtet den Blick schon wieder zum nächsten Wettkampf. „Diese Woche arbeite weiter mit meinem Trainer Hacik Bozukyan am Feinschliff.“

Nach dem Sieg über die Finnin Alda-Eina Tammila mit 19:1 Punkten entschied sie auch das deutsch-deutsche Duell gegen Suheda Celik ganz knapp mit 22:21 für sich. Im Halbfinale gegen Mansouria Derai (Dänemark) ließ sie ebenfalls nichts anbrennen und gewann mit 18:11. Im Finale schlug Ronken die Russin Anna Kazarnovskaia, die zuvor Madeline Folgmann ausgeschaltet hatte, mit 12:11 Punkten. Für Platz eins gab’s auch wichtige Weltranglistenpunkte, aktuell rangiert die Viersenerin in dem Klassement auf Rang 22.