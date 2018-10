Julia Ronken aus Viersen bei Greece Open in Athen auf Platz drei

Athen/Viersen Für die Viersener Julia Ronken hat sich der Ausflug zum Weltranglistenturnier nach Griechenland gelohnt.

Die Viersener Taekwondoka Julia Ronken (TSC Gladbach) hat in Athen bei den Greece Open in der Damenklasse bis 53 Kilogramm die Bronzemedaille erkämpft. Die an Nummer zwei gesetzte Julia Ronken gewann ihren Auftakt-Kampf in der vierten Runde mit einem Golden Point gegen die Lokalmatadorin Maria Simouli.