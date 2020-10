Jugendfußball : Jugendteams starten in das Abenteuer Niederrheinliga

Die A-Junioren des ASV Süchteln (in den roten Trikots) verpassten die Qualifikation zur Niederrheinliga. Foto: Tom Ostermann Foto: Tom Ostermann

Jugendfußball Die B- und C-Junioren des ASV Süchteln haben die Qualifikation erfolgreich abgeschlossen. Nun warten Spiele gegen namhafte Gegner.

Später als sonst – die Corona-Pandemie ließ es im Frühsommer nicht zu – ist im Jugendfußball die Qualifikation für die Niederrheinligen ausgespielt worden. Für die Nachwuchsspieler des ASV Süchteln brachte sie nun aber ein durchaus positives Ergebnis: Die B- und C-Junioren des Klubs haben es in die Niederrheinliga geschafft und dürfen sich nun auf Duelle mit Fortuna Düsseldorf, Borussia Mönchengladbach oder dem 1.FC Mönchengladbach freuen. Einzig die A-Junioren sind gescheitert und müssen, anders als im Vorjahr, in der Sonderliga antreten.

„Wir wollen die Qualität des Teams weiterentwickeln und in jedem Spiel versuchen, das Bestmögliche abzurufen“, gibt C-Jugendtrainer Bernd Brocker als Zielsetzung für die neue Saison aus und ergänzt: „Dann bin ich mir sicher, dass wir den ein oder anderen Gegner auf anspruchsvollem Niveau ärgern können.“

Sein Team ist im Vergleich zum Vorjahr, als es mit dem jüngeren Jahrgang in der neu geschaffenen C-Junioren Sonderliga antrat, zusammengeblieben und bildet so eine gute Basis, um in der Niederrheinliga bestehen zu können. Dass die ASV-Talente das Zeug dazu haben, haben sie nicht nur mit drei Siegen aus drei Spielen in der Qualifikation unter Beweis gestellt. Denn bereits als D-Junioren spielten sie zusammen in der Niederrheinliga und gewannen dort souverän die Meisterschaft. „Unsere Ziel ist es, die Liga zu halten und mit guten Leistungen den ASV Süchteln zu repräsentieren“, sagt Brocker.

„Wir sind stolz, die erste B-Jugend des ASV zu sein, die in der Niederrheinliga spielt“, sagt derweil B-Jugendtrainer Arnold Kroll. Insgesamt wurde seine Mannschaft mit vier Neuzugängen punktuell verstärkt und möchte so wettbewerbsfähig in die Niederrheinliga starten. Die erste Chance, dies unter Beweis zu stellen, haben die B-Jugendlichen bereits am Sonntag auf dem heimischen Platz, wenn es im Lokalderby gegen den 1. FC Mönchengladbach geht.