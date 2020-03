Leichtathletik : Deutschlands schnellster 13-Jähriger über 800 Meter

Joel-Etienne Schmitz vom OSC Waldniel hat erneut für Furore gesorgt. Der 13-Jährige lief bei den Nordrheinhallenmeisterschaften in Düsseldorf über 800 Meter alleine gegen die Uhr beeindruckende 2:06,72 Minuten.

Der Brüggener rannte in Düsseldorf schneller als der neue Landesverbandsmeister der 15-Jährigen. Joel-Etienne Schmitz führt nun die Deutsche Bestenliste der 14-Jährigen an, nachdem er voriges Jahr als einziger 13-Jähriger in der Deutschen Bestenliste der Hallensaison in seiner Altersklasse unter der 2:10-Minuten-Grenze blieb. Ein großes Ziel hat er im Fokus. „Ich will die Pflichtzeit von 2:06,00 Minuten für die Deutschen U16-Meisterschaften schaffen“, sagt er. Seine Trainerin glaubt, dass ihm das gelingen müsste, wenn alles nach Plan läuft: „Denn die Zeiten im Freien fallen in der Regel schneller ausfallen als in der Halle.“ Der Brüggener Gesamtschüler strebt bei den Nordrhein- und NRW-Meisterschaften wieder Podestplätze an. Neben seiner Lieblingsstrecke 800 Meter will er aber auch über 300, 2000 und 3000 Meter neue Bestzeiten erzielen.