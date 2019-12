Leichtathletik : Ex-Kicker Schmitz sammelt Lauf-Titel

Joel-Etienne Schmitz vom OSC Waldniel ist beim Hallen-Sportfest vom SC Bayer Uerdingen in der Düsseldorfer Leichtathletik-Halle seiner Konkurrenz über 800 Meter in 2:09,12 Minuten auf und davon gelaufen.

Er ist Deutschlands einziger 13-Jähriger, der in der Deutschen Bestenliste der Saison in seiner Altersklasse unter der 2:10-Minuten-Grenze liegt.

„Mein Ziel ist es, 2020 die Pflichtzeit von 2:06,00 Minuten für die Deutschen U16-Meisterschaften zu schaffen“, sagte er. Zudem peilt der Brüggener Gesamtschüler bei den Nordrhein- und NRW-Meisterschaften wieder Podestplätze an. „Und ich will mich durch meine Leistung für eine erneute Einladung für das Goldgas-Talent-Camp NRW und das LVN-Feriencamp empfehlen“, sagte er.

Neben seiner Lieblingsstrecke 800 Meter will er auf 300, 2000 und 3000 Meter neue Bestzeiten erzielen. 2019 holte Schmitz die Regio-Titel über 800 Meter (Halle), auf der Bahn über 800 Meter bei den 13- und 14-Jährigen, über 2000 Meter bei den 13-Jährigen und mit der 800-Meter-Staffel der 14-Jährigen. Zudem sicherte er sich in der älteren Altersklasse der 14-Jährigen den Nordrheintitel über 800 Meter und wurde über die gleiche Distanz NRW-Vizemeister. Über die 2000 Meter bei den NRW-Langstreckenmeisterschaften der M14 belegte er Platz sieben. Bei Straßenläufen in Venlo, Roermond, Swalmen, Korschenbroich, Düsseldorf, beim Kö-Lauf als auch beim Martinscross passierte er als Sieger die Ziellinie.

Zuletzt siegte Joel-Etienne Schmitz bei den Nordrhein-Crosslauf-Meisterschaften in Sonsbeck im Rahmenwettbewerb der 13-Jährigen, weil es in seiner Alterklasse dort keine Meisterschaftsstrecke gab. Am Sonntag kann er wieder unter Gleichaltrigen Meister werden bei den Regio-Crosslaufmeisterschaften in Essen.