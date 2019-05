Taekwondo : Taekwondo-Verein ausgezeichnet

Bei der Mitgliederversammlung der Nordrheinwestfälischen Taekwondo Union gab’s Grund zur Freude für die KSG Oh Do Kwan Dülken.

(RP) Bei der 38. Mitgliederversammlung der Nordrheinwestfälischen Taekwondo Union (NWTU) wurde der KSG Oh Do Kwan Dülken eine besondere Ehre zuteil. Zunächst nahm KSG-Vorsitzender Thomas Schneider die bronzene Auszeichnung der NWTU für 25-jährige Mitgliedschaft entgegen. „Etwas verspätet, weil der Verein und Verband dies irgendwie übersehen hatten“, meinte Landespräsident Musa Cicek entschuldigend. Schließlich ist die KSG schon seit 1984 Mitglied im Landesverband. Cicek machte direkt mit der nächsten Ehrung weiter. Es gab die Ehrenurkunde der Deutschen Taekwondo-Union, weil die KSG Oh Do Kwan bereits seit über 40 Jahren als eigenständiger Taekwondo-Verein besteht (mit dem Gründungsjahr 1975). Eine persönliche Auszeichnung durfte dann auch noch Thomas Schneider mit nach Hause nehmen. Zum ersten Mal, so Schneider, vergab der Taekwondo-Bundesverband die Graduierung zum 8. Dan in den Kreis Viersen. Damit ist Schneider nach eigenen Angaben auch der am höchsten dekorierte Großmeister im Taekwondo in Deutschland.