Triathletin Andrea Osterkamp Im glutheißen Eisenofen von Hawaii

Osterkamp, die als sogenannte „Age-Grouper“ in der Altersklasse W45 bis 49 mitläuft, bekommt natürlich weniger Aufmerksamkeit als die absoluten Profis an der Spitze, ihr Ziel ist in erster Linie aber auch, das Rennen zu beenden. Dahin gehend wichtige Erfahrungen hat sie bei der Challenge im fränkischen Roth im Juni gesammelt, ein Triathlon, der ebenfalls über die Ironman-Langdistanz geht. „Da habe ich Vollgas gegeben und das ist mir beim Marathon bei Kilometer 25 auf die Füße gefallen“, sagt Osterkamp. Ein Krampf im Oberschenkel sorgte dafür, dass sie ihre Wunschzeit verpasste. „Ich peile jetzt eher 95 Prozent an. Wenn ich unter elf Stunden komme, wäre ich zufrieden“, sagt sie. Das Stichwort ist „Daylight-Finish“: Gegen 7.20 Uhr wird sie am kommenden Samstag in das Rennen starten und rund elf Stunden später, gegen 18.20 Uhr wird es auf Hawaii bereits dunkel. Diese Frist darf sie also nicht reißen, wenn sie noch bei Tageslicht ankommen will.