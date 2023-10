Triathletin Andrea Osterkamp Das härteste Rennen ihres Lebens

Die Schwimmprüfung zu Beginn ist für die Triathletin, die in jungen Jahren Leistungsschwimmerin war, noch die leichteste Übung, jedenfalls nachdem sie die vielen langsameren Athletinnen vor ihr überholt hat. In gut einer Stunde bewältigt sie die knapp vier Kilometer in der Kailua Bay vor der Küste der Hauptinsel Hawaii. Deutlich härter ist für sie dann der nächste Abschnitt: „Beim Radfahren war es so warm, nur die ersten 70 Kilometer waren noch mit Rückenwind.“ Auf der Strecke vor ihr hat Osterkamp als späte Starterin noch 1700 Radfahrerinnen vor ihr, die ersten 50 Kilometer überholt sie ständig, den Blick stets nach vorne gerichtet. Das erste Stück ist machbar. „Ich dachte, das geht ja, aber dann kam der Abzweig nach Hawi, das war wirklich hart“, berichtet sie. Der Wind sei von vorne gekommen, während es einige Kilometer bergauf ging. „Und bei 99 Kilometern hat man erst die Hälfte“, berichtet sie. Eine Zeit von 5 Stunden und 45 Minuten will sie schaffen, es werden dann sogar nur 5:33 Stunden. Beim Wechsel in die Laufkleidung weiß sie, dass sie gut in der Zeit liegt, um die Wunschzeit zu schaffen.