Jugend-Handball : Handball-Nachwuchs ist gefordert

Am Wochenende starten auch drei A-Jugendteams aus dem Grenzland in die HVN-Qualifikation. Die jüngeren Jahrgänge folgen in den Wochen danach.

Für den heimischen Handball-Nachwuchs wird’s vor der Sommerpause noch mal ernst, denn ab dem Wochenende stehen die Qualifikationsturniere für die höheren Spielklassen auf Verbandsebene an. Die männliche A-Jugend des ASV Süchtelns schaffte bereits den Sprung in die Regionalliga Nordrhein, die anderen Mannschaften kämpften in den vergangenen Wochen auf Kreisebene um einen Platz für die HVN-Qualifikation, wo es jetzt um Startplätze für die Oberliga geht.

Denn Anfang macht am Wochenende der älteste Jahrgang mit den Qualifikationsturnieren. Dazu gehören die männliche A-Jugend des TV Lobberich in Rhede (gegen Rhede, Wülfrath und Remscheid), die weibliche A-Jugend des ASV Süchteln in Voerde (gegen Düsseldorf, Friedrichsfeld, den Wald-Merscheider TV und Erkelenz) und die weibliche A-Jugend des TV Lobberich in Giesenkirchen (gegen den Ohligser TV, Biesel, Grefrath und JSG RTV/TVK).

Am darauffolgenden Wochenende werden die männliche B-Jugend des ASV Süchteln (gegen Korschenbroich, Rhede und Bottrop) und die weibliche B-Jugend des TSV Kaldenkirchen (gegen Schermbeck, Beyeröhde, Korschenbroich und Haan) in das Rennen um einen Oberliga-Startplatz für die kommende Saison einsteigen.

Die letzten offiziellen Turniere finden dann am 29. und 30. Juni statt, dort werden die weibliche (gegen Solingen-Gräfrath, Überruhr, Borken und Biesel) und die männliche C-Jugend des TV Lobberich (gegen Erkelenz, Borken und Duisburg-Süd) antreten. Die Gruppenersten der Turniere qualifizieren sich jeweils sofort für die Oberliga. Gibt es nur fünf Gruppen in der Altersklasse, so sind auch die Gruppenzweiten sofort qualifiziert.