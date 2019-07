Tennis : Dülkens Herren 60 feiern Aufstieg

Bertram Hoogen (l.) und Ulrich Seeger vom DTC. Foto: Privat

Die Tennis-Senioren des DTC schlagen in der nächsten Saison in der Niederrheinliga auf. Die Herren 55 des TV Lobberich verloren, bleiben aber in der 1. Verbandsliga.

(ben-/tost) Am letzten Spieltag der Tennis-Medensaison gab es aus Sicht der heimischen Vereine Grund zu Freude. Während die Herren 60 des Dülkener TC den Aufstieg in die Niederrheinliga perfekt machten, gelang den Herren 55 trotz Niederlage der Klassenverbleib in der 1. Verbandsliga.

Der Jubel war groß bei den Herren 60 des Dülkener TC. Durch den 6:3-Auswärtssieg bei Blau-Weiß Elberfeld im letzten Saisonspiel konnten die Dülkener aus eigener Kraft die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Niederrheinliga verwirklichen. Durch Siege von Betram Hoogen, Joachim Engels, Henning Keese, Ulrich Seeger und Hans-Peter Offermann führte der DTC schon nach den Einzeln uneinholbar der mit 5:1. In den Doppeln einigte sich dann bei beide Teams auf ein 2:1 für die Gastgeber.

Freuen konnten sich auch die Herren 55 des TV Lobberich trotz der 0:9-Schlappe bei der RG Voerde. Denn trotzdem konnten sie den Klassenverbleib in der 1. Verbandsliga feiern, denn der direkte Konkurrenten Post SV Düsseldorf verlor ebenfalls (2:7 bei BG Eigen) und muss nun den Gang in die 2.cVerbandsliga antreten. Die Lobbericher beenden die Saison mit einem Sieg auf dem sechsten Tabellenplatz.

Die Damen 30 des TV Lobberich verpassten trotz eines knappen 5:4-Sieges beim TC Vennhausen den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz, da die Konkurrentinnen aus Bocholt ebenfalls gewannen. Die Punkte zum Saisonabschluss holten für Lobberich Veronique Sirries, Nadine Bossems, Wiebke Feyerabend-Maier sowie die Doppel Hoeren/Bossems und Sirries/Feyerabend-Maier.