Tennis : Zwei Tennisteams noch gefordert

Für die Herren 55 des TV Lobberich und die Herren 60 des Dülkener TC steht am letzten Spieltag noch viel auf dem Spiel. Dülken hat die Niederrheinliga im Visier.

Am letzten Spieltag der Tennis-Medensaison stehen in der 1. Verbandsliga noch für zwei heimische Teams wichtige Entscheidungen an. Für die Herren 55 des TV Lobberich geht es darum die Klasse zu halten, die Herren 60 des Dülkener TC können dagegen noch in die Niederrheinliga aufsteigen.