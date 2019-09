Tennis : Im Relegationsmarathon zum Aufstieg

Die Herren 40 des TV Lobberich spielen nächste Saison 2. Verbandsliga.

(AKo) In einem wahren Aufstiegsmarathon setzte sich das Herren- 40-Team des TV Lobberich in der Relegation mit Siegen gegen die Kettwiger TG, den DCS Preußen Düsseldorf und den Unterbracher TC durch und steigt somit in die 2. Tennis-Verbandsliga auf. Zu der erfolgreichen Mannschaft gehören: (auf dem Foto stehend von links) Jerome Lenssen, Kolja Richter, Phillip Hammans, Marcel Klümpen, Thomas Bohm, Voijta Hoftych; (sitzend von links): Carsten Czechau, Christian Müllers, Kapitän Robert Krohn, Marcel Lenssen. Es fehlen: Mark Kückemanns und Michael Giesen.