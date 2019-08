Unsere Ehrenamtler : Ein Fußballverrückter ist aus Süchteln nicht wegzudenken

Hans Mair ist schon 47 Jahre Mitglied beim ASV und engagiert sich von Anfang an für die Fußball-Abteilung. Andere Hobbys kennt er nicht.

Durch und durch ist er fußballbegeistert - vielleicht auch ein bisschen fußballverrückt. Die ganze Zeit ist er nämlich schon ehrenamtlich nur für die Fußballabteilung der Süchtelner tätig. Als Trainer war er für verschiedene Fußballmannschaften aktiv - mit einer kurzen Unterbrechung. Da war er mal eben weg - für einige Jahre als Fußballtrainer in St. Tönis. Als Übungsleiter für Süchteln erinnert er sich: „Viele Talente gingen durch meine Hände, wie Dietmar Hirsch, der zum FC Viersen ging und später für Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga spielte. Ich fing als Trainer der A-Jugend an. Später trainierte ich auch die Senioren. Ein Höhepunkt war der Aufstieg in die Kreisliga A.“