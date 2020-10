Handball : TV Lobberich bietet starke Vorstellung im Nachholspiel

Handball Der Oberligist gewann beim TV Aufderhöhe ungefährdet 41:21 und verbesserte sich mit dem klaren Sieg auch in der Tabelle. Ein Erfolgsfaktor war die sehr hohe Trefferquote des TV Lobberich.

Schon zu diesem Zeitpunkt war die Partie eigentlich entschieden, denn wer nun glaubte, dass sich Aufderhöhe nach dem Seitenwechsel noch einmal aufrappeln würde, sah sich getäuscht. Die Hausherren ließen schnell die Köpfe hängen und ergaben sich in der Folge in ihr Schicksal. Diese Tatsache nahm der TVL dankend an, ließ in seinen Beühungen keinen Deut nach und feierte letztlich einen verdienten Kantersieg. Am Ende wurde Aufderhöhe nur noch überlaufen. Das Umschaltspiel war glänzend, und so konnten etliche Treffer per Tempogegenstoß erzielt werden.