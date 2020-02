Handball : Verbandsligist steht im Halbfinale des Kreispokals

Handball Der TSV Kaldenkirchen hat sich im Viertelfinale gegen den TV Aldekerk durchgesetzt. Erfolgreich waren auch die Frauen des TV Lobberich in einem Nachholspiel der Oberliga.

Trotz der Ausfälle von Christian Thommessen, Frederik Rosati und Steffen Coenen hat der TSV Kaldenkirchen das Viertelfinale im Pokalwettbewerb des Kreises Krefeld-Grenzland gegen den TV Aldekerk 34:30 (16:15) gewonnen. Wie im Vorfeld von Trainer Rüdiger Winter erwartet, traten die Gäste mit ihrer Zweiten Mannschaft an, die wie die Hausherren ebenfalls in der Verbandsliga beheimatet ist. „Das war von beiden Teams keine gute Leistung“, sagte Winter. „Die Abwehrreihen waren fast nicht existent, eben ein typisches Pokalspiel.“ Damit zieht der TSV in das Final-Four am 19. April ein, wo er auf den Sieger der Partie SV Straelen gegen TuS Treudeutsch Lank trifft. Das zweite Halbfinale bestreiten die Oberligisten TV Lobberich und DJK Adler Königshof. TSV-Tore: Huckemann (7), N. Coenen, M. Coenen (je 5), Heyer, Tötsches, König (je 4), Rassmann (3), Schürmanns und Kamps.