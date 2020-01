Handball : Neues Trainerduo will die Nachwuchsförderung forcieren

Handball Das Personal auf der Trainerbank des ASV Süchteln hat sich geändert, die Grundkonstellation jedoch nicht: Dem Gespann Thomas Stolzenberg/Olav Schwäbe folgt das Duo Dieter Könnes/Tom Giesen.

Somit musste diese Position neu besetzt werden. Das zukünfitge Ziel ist klar, denn erstmals in der Vereinsgeschichte spielt die A-Jugend in der Regionalliga – diesen talentierten Nachwuchs in den eigenen Reihen will der ASV halten und in die Landesliga-Mannschaft integrieren. Diesen Talenten zu zeigen, wie wichtig sie für den Verein sind, ohne zu wissen, wer in der kommenden Saison die Verantwortung trägt, wäre nicht optimal gewesen. So beschloss der Verein, einen sofortigen Wechsel in der Verantwortung zu vollziehen, und sprach Könnes und Giesen an. „Thomas und Olav kennen wir seit Jahren, wir sind befreundet und schätzen sie“, sagt Tom Giesen, der bis vor vier Jahren Süchtelns Zweitvertretung trainierte.