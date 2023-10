Kaldenkirchen gegen Lobberich Dramatisches Derby ohne Sieger

Aufseiten der Gäste wusste Mannschaftskapitän Steffen Coenen als Taktgeber zu überzeugen, Thomas Heyer opferte sich in der Defensive auf und Lukas Schürmanns erwies sich mit fünf Toren bei sechs Versuchen von Rechtsaußen als enorm treffsicher. „Für uns ist das nach der Schlussphase definitiv ein Punktverlust, obwohl wir nach der letzten Woche die richtige Antwort parat hatten. In der letzten Auszeit haben ich noch einmal explizit darauf hingewiesen, dass alle werfen dürfen, nur nicht Chris Liedtke. Wir haben zwar über weite Strecken das gespielt, was wir uns vorgenommen haben, aber bei der Verteidigung der beiden Liedtke-Brüder haben wir uns nicht sehr schlau angestellt. Schade ist nur, dass wir Lobberich mit unseren individuellen Fehlern immer wieder starkgemacht haben, anstatt den Sack zuzumachen. Insgesamt war es ein tolles Spiel, mit einer wahnsinnigen Stimmung in der Halle und auch eine echte Werbung für den Handball“, so Hesse. Die Torschützen des TV Lobberich: C. Liedtke (7/1), Hoffmanns (7/3), B. Liedtke (5), Schellekens (4), Falk (3), Greven, Giesen, Hankmann und Mähler; des TSV: S. Coenen (7), Brakelmann, Schürmanns (je 5), Tötsches (5/1), Lorenz, Rosati, Müller (je 2), Heyer und Kamps.