Niederlagen für Geistenbeck und Lobberich Nichts zu holen im Niederbergischen

Trotz der 21:24 (9:12)-Niederlage gegen den Aufstiegsaspiranten Mettmann-Sport zeigte der TV Lobberich gegenüber den letzten Wochen eine enorme Leistungssteigerung. Gerade die Abwehr, die letzte Woche in Neuss noch 40 Gegentreffer kassierte, war nicht wieder zu erkennen. „Wir haben die ganze Woche Abläufe und Zuordnungen in der Abwehr geübt“, so der Lobbericher Trainer Christopher Liedtke, der dieses Mal nicht in das Spielgeschehen eingriff. „Ich wollte mich mehr auf das Coachen konzentrieren“, begründete er. „Was die Jungs heute in der Abwehr geleistet haben war richtig stark. Ich bin stolz, dass sie das, was wir in der Woche geübt haben, auch gleich in die Tat umsetzen konnten. Da hat sich die Trainingsarbeit absolut rentiert.“