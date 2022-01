Handball Oberliga : Borussia startet gegen formstarkes Mettmann

Handball Oberliga Für Borussia Mönchengladbach beginnt die Rückrunde mit einem schweren Auswärtsspiel. Mit einem Sieg würde die Borussia an die Tabellenspitze springen. Die Partie des TV Geistenbeck fällt hingegen aus.

Zum Beginn der Rückrunde gastiert Borussia Mönchengladbach am Samstagabend beim Tabellenvierten Mettmann-Sport. Mit einem Sieg könnte Borussia wieder an die Tabellenspitze springen, da die Partie des punktgleichen Bergischen HC II beim TV Geistenbeck wegen Coronafällen ausfällt. Doch Borussia-Trainer Ronny Rogawska sieht die Aufgabe in Mettmann mit Respekt. „Das wird ganz bestimmt kein leichtes Spiel“, sagt er. „Auswärts sind wir momentan noch nicht so sattelfest, wie ich mir das vorstelle, also müssen wir von der ersten Sekunde an hellwach sein“, sagt der Trainer weiter.