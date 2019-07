Jugend-Fußball : Gute Jugendarbeit in Süchteln trägt Früchte

Die A-Junioren des ASV Süchteln schafften in der kürzlich beendeten Qualifikation den Sprung in die Niederrheinliga. Foto: ASV

Die zurückliegende Spielzeit war für die Nachwuchsfußballer des ASV überaus erfolgreich. Die D-Junioren gewannen das Double, die Krönung war der Aufstieg der A-Junioren in die Niederrheinliga.

(RP) Als sich die A-Juniorenfußballer des ASV Süchteln vorigen Sonntag nach dem 4:2-Sieg in Oberhausen gegen den SV Biemenhorst vor Freude in den Armen lagen und ausgelassen den ersten Aufstieg der Vereinsgeschichte in dieser Altersklasse in die Niederrheinliga feierten, war das die Krönung einer der besten Jugendspielzeiten der ASV-Geschichte in den vergangenen Jahrzehnten.

Schließlich waren die D1-Junioren zuvor überraschend Meister in der Niederrheinliga geworden und hatten zudem den Kreispokal geholt, und die C1-Junioren hatten sich für die Sonderliga qualifiziert. Ebenso wie die B1, die trotz guter Leistungen in der Niederrheinliga-Qualifikation am Aufstieg gescheitert war. In Gestalt der U17-Mädchen nahm sogar ein weiteres ASV-Team an den Aufstiegsspielen zur Niederrheinliga teil. Und auch wenn es für die Mädchen nicht ganz reichte, gingen sie erhobenen Hauptes aus der Qualifikation. Dass es für den Süchtelner Nachwuchs momentan so gut läuft, sehen die ASV-Verantwortlichen in mehreren Aspekten begründet. „Ich bin sehr zufrieden mit der tollen Entwicklung, die vor knapp zweieinhalb Jahren begonnen hat“, erklärt etwa Thorsten Spee, Sportlicher Leiter der A- bis D-Junioren. „Alles ist sehr gut abgestimmt. Wir haben eine tolle Kommunikation unter den Trainern, was auch daran liegt, dass es alles Süchtelner Jungs sind.“ Michael Irskens blickt als Hauptverantwortlicher der ASV-Junioren noch etwas weiter zurück. Vor zehn Jahren hatte Süchteln nur eine Person im Jugendvorstand, die sich um alle Belange gekümmert hat. Nun sind die vielen Aufgaben auf gleich zwölf Vorstandsmitglieder verteilt. „Sie haben hohe Qualität und langjährige Erfahrung in den Jobs, die sie ausführen“, sagt Irskens.