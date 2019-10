Sportler der Woche : Nach einer Verletzung wieder in der Spur

Der Niederkrüchtener Gunnar Mitzner überzeugte wie schon 2016 beim Marathonlauf in Köln.

Ein Jahr hatte der 56-Jährige wegen einer Verletzung mit dem Lauftraining aussetzen müssen, jetzt kann er wieder regelmäßig die Schuhe schnüren. Beim Santander-Marathon in Mönchengladbach war sein erster Start in dieser Saison, dabei blieb er als M55-Sieger mit 2:59:26 Stunden unter drei Stunden. „Jetzt stand eine intensive Vorbereitung dahinter. Ich musste echt daran arbeiten, um wieder heran zu kommen“, sagt der Niederkrüchtener Gunnar Mitzner. Der einstige 10.000-Meter-Kreismeister machte 2016 in Köln auf sich aufmerksam, als er nach einem halben Jahr Training die starke Zeit von 2:55:02 Stunden lief und dabei 610 Läufer der Altersklasse der über 50-Jährigen hinter sich ließ. Bei seinem erneuten Start in der Domstadt hatte er mehr als 260 Läufer seiner Altersklasse M55 im Rücken und lief dabei wie 2016 4:10 Minuten pro Laufkilometer.