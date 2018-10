Großes Interesse von Union Nettetal an Straelens Stürmer René Jansen

Info

1. FC Viersen Kaum aus der Jugend heraus, bekam René Jansen beim 1. FC Viersen Einsätze in der ersten Herrenmannschaft. In drei Spielzeiten lief er 20-mal in der Niederrheinliga auf und erzielte drei Tore.

VSF Amern 2011 wechselte Jansen zum Landesligisten VSF Amern, wo er Stammspieler wurde. Er erzielte in fünfeinhalb Spielzeiten 68 Treffer.

SV Straelen In der Winterpause der Saison 2016/2017 wagte Jansen den Sprung zu den Straelenern und stieg mit ihnen zweimal in Folge auf. In der Oberliga wurde er mit 21 Treffern zum besten Torschützen des SVS.