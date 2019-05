Golf : Nettetaler überzeugen auf Zypern

Die Reise zum großen Amateurturnier auf der Mittelmeerinsel hat sich für die Golfer vom GC Haus Bey gelohnt. Tom Büschges wurde Zweiter, Vincent Koppitsch Siebter.

(AKo) Die beiden US-College-Golfer Vincent Koppitsch und Tom Büschges vom Golf Club Haus Bey, die pünktlich zum Saisonstart der Hinsbecker Herrenmannschaft aus den Semesterferien aus den USA heimgekehrt waren, sorgen auch zwischen den Oberliga-Spielen ihres Heimatvereines für Furore. Bei den Cyprus Amateur Men’s Open 2019, einem bestens besetzten Amateurturnier auf der Mittelmeer-Insel Zypern, verpasste Tom Büschges hinter dem Schweizer Alessandro Noseda (-4/Total 209) nur knapp den Sieg und landete auf dem hervorragenden zweiten Platz (+1/Total 214). Sein Teamkollege Vincent Koppitsch belegte nach drei Turniertagen in dem internationalen Feld mit 50 Teilnehmern immerhin einen starken siebten Rang (+8/Total 221).

„Die Erkenntnis des renommierten Turniers auf Zypern dürfte sein, dass sowohl Tom als auch Vincent mittlerweile mit den Großen mithalten können“, meinte Marcus Büschges, Vater von Tom. Für beide Hinsbecker Talente steht am kommenden Wochenende mit der Herrenmannschaft des Golf Club Haus Bey das wichtige, zweite Ligaspiel beim GC Wasserburg-Anholt in der Oberliga-West an. Hinsbeck liegt nach dem ersten Spieltag knapp hinter dem GC Meerbusch auf dem zweiten Tabellenplatz.