Hockey : GHTC hat bei Strafecken noch Luft nach oben

Schoss Gladbachs einziges Strafeckentor im Spiel beim Crefelder HTC: David Franco. Gegen Uhlenhorst Mülheim will der Aufsteiger seine Eckenquote verbessern. Foto: Dieter Wiechmann

Der Aufsteiger in die Hallenhockey-Bundesliga ist mit seiner Eckenquote unzufrieden. Gegen Mülheim muss die Ausbeute besser werden.

Kurz vor Schluss ergab sich die Gelegenheit, vielleicht doch noch einen Punkt mitnehmen zu können. Paul Tenckhoff hatte gerade das 3:5 für den Gladbacher HTC im Spiel beim Crefelder HTC erzielt, als Gladbach noch eine Kurze Ecke zugesprochen bekam. Mit einem erfolgreichen Abschluss hätte der GHTC in den Schlusssekunden vielleicht noch einen entscheidenden Angriff starten können, um zum Ausgleich zu kommen. Doch daraus wurde nichts: Mit einem Stoppfehler verpassten es die Gladbacher, die Standardsituation in ein Tor umzumünzen. Stattdessen kassierte der Aufsteiger noch das 3:6 – und blieb damit nach seiner Rückkehr in die Hallen-Bundesliga weiter punktlos.

Dabei stellt die Strafecke im Hockey eine große Torchance dar. Immerhin darf die angreifende Mannschaft vom Schusskreisrand aus aufs Tor zielen, während der Gegner nur sein Tor verteidigen kann, indem er schnellstmöglich von der Torlinie Richtung Schütze rennt. „Über die gesamte Saison gesehen wäre es eine sensationelle Quote, wenn man die Hälfte seiner Ecken nutzen würde, und auch 40 Prozent wären wirklich gut. Bei einem Drittel würden schon einige Wünsche offen bleiben“, beschreibt es Gladbachs Trainer Marcus Küppers.

Info Möglicherweise ein Wechsel im GHTC-Kader Angeschlagen Tillmann Pohl, der bereits in der Vorwoche aussetzen musste, ist wohl noch keine Option für das Spiel gegen Uhlenhorst Mülheim. Zudem droht Tim Schiffmann mit Knieproblemen auszufallen. Debüt Dafür könnte Daan Schenk zu seinem ersten Einsatz in der Hallen-Bundesliga kommen.

Doch selbst von letzterer Quote ist seine Mannschaft bislang weit entfernt. Jüngst in Krefeld nutzte der GHTC nur eine seiner sechs Strafecken – zu wenig, um als Aufsteiger den individuell besser besetzten Mannschaften das Leben noch schwerer zu machen. „Die Strafecke ist eine hochkomplexe Standardsituation, bei der vom Schützen in Sekundenbruchteilen eine Entscheidung getroffen werden muss: schieße ich selbst oder lege ich ab? Leider haben wir zuletzt zu oft die falsche Entscheidung getroffen. Hinzu kommen dann noch technische Unsauberkeiten. Das ist für uns alle unbefriedigend“, sagt Küppers.

Um die 100 Strafecken spielen die Gladbacher in jeder Trainingswoche. Wesentlich mehr ist nicht möglich, damit andere Trainingsinhalte nicht zu kurz kommen. „Wäre die Eckenquote besser, könnten wir davon sogar noch etwas Zeit abknapsen. Doch das können wir uns nicht erlauben“, sagt Küppers. Während es auf dem Feld bei Strafecken durch den größeren Schusskreis wesentlich mehr Variationen gibt, kommt es in der Halle vor allem auf Schnelligkeit und Präzision an. Stimmen diese Faktoren, erhöhen sich auch die Chancen für die Schützen wie Kapitän Niklas Braun, Paul Tenckhoff oder David Franco. Letzterer traf in Krefeld als Einziger mit einer Strafecke.

Am Samstag soll die Quote besser sein im Heimspiel um 17.30 Uhr gegen Uhlenhorst Mülheim, einem der Meisterschaftskandidaten. „Es würde uns sicher gut tun, wenn wir uns ähnlich viele Strafecken erspielen und dann möglichst noch effektiver sind“, sagt Küppers – wohl wissend, dass Mülheim in Malte Hellweg und Tobias Matania starke Eckenschützen hat. Somit wird es zugleich auf eine gute Eckenabwehr ankommen.