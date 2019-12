Fußball : Erste Pläne für Meers Umzug

Am 1. Juni muss Blau-Weiß Meer den heimischen Platz an der Hügelstraße verlassen. Seine Mannschaften sollen dann für einige Jahre auf anderen Anlagen spielen.

Eine gute Nachricht war es nicht, die ein Vetreter des SMS Group vor wenigen Tagen für die Verantwortlichen des SV Blau-Weiß Meer hatte. Das Unternehmen teilte in einem Treffen, an dem auch Vertreter der Stadt teilnahmen, mit, dass für den Verein am 1. Juni auf der heimischen Anlage Schluss ist. Dann beginnt das Bauprojekt des Anlagenbauers, der einen Campus an der Hügelstraße errichtet. Die Hoffnung, zumindest noch etwas länger den Rasenplatz nutzen können, zerschlug sich damit. Das Unternehmen benötigt die Fläche von Beginn an, um Baucontainer dort aufzustelln. „Das letzte Meisterschaftsspiel der Herren wird am 25. Mai sein, danach ist es vorbei“, sagt Swen Siegers. Trotzdem ging der Geschäftsführer von Blau-Weiß Meer mit einem guten Gefühl aus dem Gespräch.