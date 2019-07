Unsere Ehrenamtler : Ein Länderspielbesuch als Dank für unermüdlichen Einsatz

Gerd Houben hilft bei TuRa Brüggen, wo er nur kann. Der Fußballkreis Kempen/Krefeld würdigte das mit der Verleihung des DFB-Ehrenamtspreises.

Der DFB-Ehrenamtspreis wurde in diesem Jahr zum 21. Mal vergeben. In der Liste der 20 bisherigen Preisträger im Kreis finden sich mit Hans-Willi Cüsters (1998), Karl-Heinz Pollozek (2001) und Bernd Roesges (2006) drei weitere TuRaner wieder. Den Einsatz von Gerd Houben bewertete die Jury als ganz besonders, so dass er nicht nur auf Kreiseben geehrt wird, sondern zudem auch in den „Club 100“ des DFB berufen wurde. In den „Club 100“ werden die 100 Ehrenamtlichen berufen, die auf Ebene des DFB in den Jahren 2016 bis 2018 die herausragende Leistungen erbracht haben. In diesem Zusammenhang steht noch ein besonderes Ereignis bevor: Gerd Houben und seine Ehefrau Anita, die sich ebenfalls bei den TuRa-Veranstaltungen engagiert, freuen sich über die Teilnahme an der zentralen Ehrungsveranstaltung beim Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft im September in Hamburg in der EM-Qualifikation gegen die Niederlande.