Fußball-Oberliga : Ruhrpott-Original mit Nettetal-Historie

Georg „Schorch“ Mewes war zwei Saisons Trainer beim SC Union Nettetal. Inzwischen ist er Sportlicher Leiter bei Germania Ratingen in der Fußball-Oberliga. Weil die Nettetaler dort am Sonntag zu Gast sind, gibt es ein Wiedersehen.

Groß anders wird es wahrscheinlich auch nicht aussehen, wenn die Nettetaler am Sonntag in Ratingen antreten, selbst wenn sie unterliegen und damit ihren miserablen Saisonstart fortsetzen sollten. Der Grund für diese offenbar sehr emotionale Verbindung liegt, wie sollte es anders sein, in der Vergangenheit. Denn in seiner 40-jährigen Laufbahn als Fußballtrainer machte der inzwischen 70-jährige Mewes auch für zwei Jahre Station in Nettetal. Und das wie bei fast allen seinen Engagements überaus erfolgreich. Hatte er in seiner ersten Saison (2006/2007) mit dem SCU in der Landesliga noch Platz zehn belegt, so scheiterte er in der Spielzeit darauf mit den Nettetalern als Zweiter - drei Punkte hinter der Reserve des SV Straelen - nur ganz knapp am Aufstieg. „Das sind tolle Erinnerungen. Ich habe immer noch guten Kontakt nach Nettetal“, sagt Mewes. Dass er und die Nettetaler dann getrennte Wege gingen, lag laut Mewes daran, dass ihm der Aufwand zu groß wurde, mehrmals in der Woche von seinem Wohnort Oberhausen Richtung Grenzland zu fahren.