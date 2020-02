Handball : Handball verfügt über viel Potenzial

Trotz EM-Begeisterung und vieler positiver Attribute ist es schwer, Kinder für den Sport zu gewinnen.

Es ist gerade mal ein paar Wochen her, da haben wir bei der EM noch mit der deutschen Nataionalmannschaft mitgefiebert. Die Frage, die sich nach einem solch großen Turnier stellt, ist, ob die große Aufmerksamkeit auch für Vereine an der Basis etwas gebracht hat – Stichwort Mitgliedergewinnung. Positiv waren die Übetragungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Im Schulsport habe ich immerhin schon beobachtet, dass Kinder die Trikots von Wolff, Kühn und Pekeler tragen.

Es herrscht ein faires Miteinander, die Topspieler sind angesichts vieler Partien in kurzer Zeit ein Vorbild an Einsatzwillen. Symbolisch für das alles ist der Abschluss eines Spiels. Nach dem Schlusspfiff treffen sich alle Spieler und Offiziellen – auch die Schiedsrichter – und klatschen sich nochmal ab. Das hat meiner Meinung nach Vorbildfunktion auch für andere Sportarten. In Gesprächen mit anderen Trainerkollegen wird aber deutlich: Zu einer signifikanten Erhöhung an Nachwuchsspielern führt das nicht.