Fußball : Brüggener vollbringen in der Bezirksliga ein Fußballwunder

Daniel Kawohl schließt sich TuRa Brüggen an. Foto: Titz

Mit zehn Punkten Rückstand aufs rettende Ufer ging die TuRa in die Winterpause. Am vorletzten Spieltag war der Klassenverbleib unter Dach und Fach.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Steven Salentin

Zur Winterpause mutmaßte unsere Redaktion, TuRa Brüggen könne nur noch ein Fußballwunder in der Bezirksliga halten. Doch genau dieses ist eingetreten und so geht der Verein nach einer furiosen Aufholjagd im August in seine vierte Bezirksliga-Saison in Folge.

Der Saisonverlauf Zehn Punkte betrug der Rückstand auf das rettende Ufer zum Jahreswechsel – ebenso viele hatte die Auswahl von Jakob Scheller bis dato in 19 Partien gesammelt. Der frische Wind, den die drei Winterverpflichtungen sowie die endlich verletzungsfreien Yannik Willemsen und Thomas Erkes reinbrachten, sollten bereits beim Auftaktsieg gegen den Rheydter SV Früchte tragen, die nächsten drei Spiele wurden jedoch allesamt verloren. Doch selbst, als der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz auf zwölf Zähler anwuchs und die Aufholjagd später nach bitteren Niederlagen gegen Mennrath und in Lürrip ins Stocken geriet, gab sich das Team vom Vennberg nicht auf und startete einen Schlussspurt mit fünf Siegen, der letztlich sogar am vorletzten Spieltag den direkten Klassenerhalt brachte.

Das war gut In der Rückrundentabelle ist Brüggen mit 28 Punkten das sechstbeste Team. Erzielte TuRa bis zur Winterpause gerade einmal 1,26 Tore pro Spiel, waren es im neuen Jahr fast doppelt so viele (2,33). Und auch die Gegentorquote verschob sich drastisch: von 2,84 auf 1,6. Dass die Trainingsbeteiligung selbst in den aussichtslos erscheinensten Momenten konstant hoch blieb, zeigt zum einen, dass Trainerneuling Scheller seine Spieler erreicht und zum anderen, dass harte Arbeit sich auszahlt. Immer wieder betonte der 30-jährige Scheller den Zusammenhalt innerhalb des Teams.

Das war schlecht Das Negative konzentrierte sich in der Hinrunde, was fast den Abstieg gebracht hätte. Doch die Leistungssteigerung und Aufholjagd der jungen Mannschaft wird nur noch beachtlicher, wenn man bedenkt, dass sie nach der Winterpause elfmal mit 0:1 in Rückstand geriet, davon aber noch fünf Partien gewann und ein Unentschieden erkämpfte. Eine solche Saison kostet aber natürlich Nerven, daher wären wohl alle Beteiligten froh, wenn es im kommende Saison ruhiger zuginge.

Personalien Bereits in der Winterpause gab der Verein die Verpflichtung von Daniel Kawohl vom Landesligisten VSF Amern bekannt. Zuletzt entschieden sich auch Youngster Joel Wegener (TSV Kaldenkirchen), Niklas Schmitz (SSV Grefrath) und Marco David Fortas (1. FC Viersen) zu einem Wechsel. Brüggen den Rücken kehren werden Dennis Berg (TSV Wachtendonk-Wankum) und Kai Riedel (DJK Fortuna Dilkrath II). Stephan Lankes steht studienbedingt nicht mehr zur Verfügung.