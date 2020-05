Union Nettetal bleibt in der Oberliga : Die Auswirkungen des Saison-Abbruchs im Amateurfußball

Nettetal Im Fußballverband Niederrhein wurde beschlossen, die Spielzeit für beendet zu erklären. Einigen Teams kommt das sogar zugute. Auch den beiden Seniorenmannschaften von Union Nettetal.

„Das Ergebnis ist natürlich eindeutig. Wir freuen uns nun auf ein drittes Jahr in der Oberliga. Nun bekommen wir die Chance, uns zu beweisen“, sagte Trainer Andreas Schwan vom SC Union Nettetal. Mit 17 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer waren die Chancen auf den Klassenverbleib zuletzt eher gering. In der Kreisliga A darf sich auch die U23 des SCU über den Klassenerhalt freuen. „Das ist natürlich wichtig. In den kommenden Jahren kommen viele gute Spieler aus der eigenen Jugend hoch, denen wir nun eine Perspektive bieten können, falls der Sprung in den Oberliga-Kader nicht gelingt“, stellte Schwan weiter klar.