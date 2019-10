Interview mit Willi Kehrberg : „Ich musste keine 60 Sekunden überlegen“

Fußball Der Trainer des Landesligisten VSF Amern spricht über seine frühzeitige Vertragsverlängerung und die Entwicklung seiner Mannschaft.

Die Mannschaft der VSF Amern hat erstmals in der laufenden Saison in der Fußball-Landesliga zweimal in Folge gewonnen. Mit 18 Punkten ist das Team damit voll im Soll. Doch es gab nun noch einen weiteren Grund zur Freude, denn Trainer Willi Kehrberg verlängerte seinen Vertrag bei den Vereinigten Sportfreunden vorzeitig um ein weiteres Jahr.