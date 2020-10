Fußball : Klicic kehrt zu Viersens Trainer Kuc zurück

Hier noch für Nettetal in Aktion: Mittlerweile ist Vensan Klicic aber vom SC Union Nettetal zum 1. FC Viersen gewechselt. Foto: Heiko van der Velden

Fußball Der Ex-Nettetaler und der Coach haben vor Jahren bereits in Odenkirchen zusammengearbeitet. Nun geht der Angreifer für den 1. FC Viersen auf Torejagd. Die Integration dürfte ihm leicht gefallen sein.

Von Heiko van der Velden

Der 1. FC Viersen hat sich mit der Verpflichtung von Vensan Klicic vom SC Union Nettetal in der vergangenen Woche in der Offensive qualitativ noch einmal verstärken können. Trainer Kemal Kuc bekommt dabei einen Spieler in seinen Kader, den er bereits aus der Vergangenheit kennt. Der 24-jährige Angreifer spielte nämlich in der Hinrunde der Saison 2016/17 unter ihm und kam damals auf zwölf Einsätze unter seiner Leitung in der Landesliga, wechselte dann anschließend zu TuRu Düsseldorf in die Oberliga. Nun kreuzen sich die Wege der beiden erneut. Nur mit dem Unterschied, dass Klicic nun von der Oberliga in die Landesliga wechselt.

„Ich habe nach einer neuen Herausforderung gesucht. Der 1. FC Viersen ist ein aufstrebender und professionell geführter Verein mit einer wunderschönen Anlage, mit dessen Spielphilosophie ich mich identifizieren kann“, sagt Klicic. Der Kontakt zwischen ihm und Kuc riss während der Jahre nie ab. „Ich habe mir einige seiner Spiele angesehen“, sagt Viersens Trainer.

Klicic spielte in der Jugend unter anderem bei Borussia Mönchengladbach. Drei Spielzeiten lief er anschließend auch für die Juniorenteams des niederländischen Erstligisten VVV Venlo auf. Dort schaffte er anschließend auch den Sprung in die Erste Mannschaft. Bei einem Testspiel gegen einen belgischen Verein zog er sich in der Vorbereitung dann einen Mittelfußbruch zu und musste insgesamt sieben Monate pausieren.

Es folgte der Wechsel zur SpVg Odenkirchen, bei der er sein Comeback feiern konnte. Die Zeit in Odenkirchen war allerdings nur zeitlich begrenzt. Denn nach nur sechs Monaten wagte Klicic in der Rückrunde der Saison 2016/17 den Sprung zu TuRu Düsseldorf. Dort reifte er zum Stammspieler des Oberligisten.

„Ich hatte Vensan damals versprochen, dass ich ihn wieder fit mache und helfe, dass er den Sprung in die Oberliga schafft“, berichtet Kuc. Den damaligen Trainer bei TuRu, Frank Zilles, kannte er nämlich noch auch seiner eigenen aktiven Zeit an der Feuerbachstraße. Doch bekanntlich sieht man sich ja immer zweimal im Leben, wie dieser Wechsel deutlich macht. „Es war mein Wunsch, dass Vensan zu uns nach Viersen kommt. Er hat einen super Charakter und wird uns sehr helfen“, sagt Kuc. Zusammen mit Morten Heffungs dürfte Klicic dabei ein Offensivduo bilden, das nur schwer zu stoppen sein wird.