Fußball : Aufsteiger mit guter Zwischenbilanz

Fußball Der SC Waldniel mit Trainer Michael Holthausen überzeugt bislang in der Bezirksliga. Zudem setzt der Klub auf seine eigenen Talente.

Zwei Jahre brauchte der SC Waldniel, um den Betriebsunfall Abstieg in die Kreisliga A wettzumachen. Zu Jahresbeginn übernahm Christian Reiners als Erster Vorsitzender von Heinz Kellers das Ruder beim Sportclub. Personelle Änderungen führten letztendlich Waldniel wieder in ruhiges Fahrwasser – mit dem Resultat Wiederaufstieg in die Bezirksliga. Mit dem derzeitigen sechsten Platz ist das Team zweitbester Aufsteiger und wird auch anhand der bisher gezeigten Leistung sicherlich mit dem Abstieg nichts zu tun haben.