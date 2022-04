Oberligist präsentiert zwei Neuzugänge : Union Nettetal bastelt weiter an seinem Zukunftskader

Marc Rommel (r.) kommt aus der Jugend von Fortuna Düsseldorf und spielt bis zum Ende der Saison noch in der U19-Bundesliga. Foto: Horstmueller GmbH/HORSTMUELLER GmbH

Fussball-Oberliga Zwei Neuzugänge für die kommende Saison hat Union Nettetal in dieser Woche finalisiert – ein Spieler kommt von U19-Bundesligist Fortuna Düsseldorf. In der Liga steht derweil am Samstag ein schwieriges Spiel gegen den Cronenberger SC an.

Von Heiko Van der Velden

Der Kader des SC Union Nettetal für die kommende Saison 2022/23 nimmt weiter Formen an. Mit Daniel Leupers (29) und Marc Rommel (19) stehen die Neuzugänge Nummer drei und vier fest. Zuvor verpflichteten die Nettetaler bereits Innenverteidiger Lukas Hartmann (29) vom SSV Grefrath und Außenverteidiger Florian Heise (20) vom TSV Meerbusch.

Trainer Andreas Schwan (l.) begrüßt Neuzugang Daniel Leupers. Foto: Heiko van der Velden

Vor allem die Verpflichtung von Torwart Leupers gibt den Verantwortlichen künftig mehr Optionen auf der Torwartposition. Nach der Trennung von Tim Müller im Laufe der Saison rückte zwar A-Jugend-Torwart Fynn Treker als zusätzlicher dritter Torwart hoch, dennoch geriet man gerade auf dieser Position aufgrund von Verletzungen häufiger in Schwierigkeiten. Bereits mehrmals musste Torwarttrainer Marcel Siepmann im Training zwischen die Pfosten und saß auch in einigen Spielen als Ersatztorwart auf der Bank.

Um diesem Zustand entgegenzuwirken, entschied man sich für die Verpflichtung von Leupers, der in unmittelbarer Nähe der Platzanlage in Breyell wohnt. Mit Fabio Krienen und der etatmäßigen Nummer eins, Maximilian Möhker, die beide ihre Verträge bereits verlängert haben, ist das Torwarttrio damit komplett. Treker soll am Saisonende zum U23-Team des Vereins aufrücken und dort Spielpraxis erhalten.

Leupers hütet aktuell wenige Kilometer entfernt das Tor des A-Ligisten TSV Kaldenkirchen. Weitere Stationen waren der Dülkener FC, ASV Süchteln und 1. FC Viersen. Während er in Süchteln damals in der Landesliga spielte, kam er in Viersen in der Niederrheinliga zum Einsatz. „Wir haben uns bewusst dazu entschieden, einen Torhüter zu holen, der Erfahrung mitbringt und vom Alterssegment her anders ist als Max und Fabio. Wir möchten auf der Torwartposition einen gesunden Konkurrenzkampf und einen Torwart haben, der, wenn er spielen muss, auch abliefert“, so SCU-Coach Andreas Schwan. „Es ist schön, dass sich die Wege von mir und Andi noch einmal kreuzen, da er mich als C-Jugendlicher in Kaldenkirchen trainiert hat. Ich sehe in Nettetal die Herausforderung für mich, den jungen Torhütern Dampf zu machen. Ich freue mich auf diese neue Aufgabe“, sagt Leupers.

Mit der Verpflichtung von Marc Rommel bleiben die Nettetaler dagegen ihrer Linie treu, neben einer erfahrenen Achse überwiegend auf talentierte und junge Spieler zu setzen. Aktuell läuft der Stürmer noch für Fortuna Düsseldorf in der A-Junioren-Bundesliga auf. Rommel wird in Nettetal somit ab Sommer in sein erstes Seniorenjahr gehen und spielte unter Schwan schon am DFB-Stützpunkt. „Marc ist ein temporeicher Offensivspieler, den wir schon lange auf dem Schirm haben und gegen den wir in den vergangenen zwei Jahre auch zweimal gespielt haben“, sagt Schwan über die Verpflichtung von Rommel.

Noch muss allerdings die aktuelle Saison zu Ende gespielt und der Klassenerhalt für die Oberliga gesichert werden. Am Ostersamstag steht für die Nettetaler das dritte Spiel in der Abstiegsrunde an – zu Gast auf der Christian-Rötzel-Kampfbahn ist dann der Cronenberger SC. In der Einfachrunde kassierten die Nettetaler im vergangenen Jahr eine 1:2-Niederlage in Cronenberg. Nach der 1:0-Führung durch Nico Zitzen (71.) konnte Furkan Tasdemir (76.) wenig später zum 1:1 ausgleichen. Jens Perne (88.) besiegelte mit einem verwandelten Foulelfmeter allerdings die Niederlage der Nettetaler. „Cronenberg ist ein unangenehmer und spielstarker Gegner, der besonders in der Offensive Qualitäten hat. Das haben wir schon im Hinspiel gemerkt“, sagt Andreas Schwan über den kommenden Gegner.