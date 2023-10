Oberligist Nettetal Union verliert Heimnimbus

„Wir wollten dann zur Pause unsere eigene Wut in Energie umwandeln. In der ersten Halbzeit war es nicht das Gesicht, was wir zeigen wollten“, sagte Trainer Andreas Schwan. Die Halbzeitansprache schien dabei durchaus gefruchtet zu haben. Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff lief Leon Falter in den Strafraum hinein, blieb aus halbrechter und guter Position jedoch an einem Abwehrspieler der Gäste hängen. Nur vier Minuten später hatte Falter die nächste gute Gelegenheit auf dem Fuß. Kurze Zeit später wechselte Trainer Schwan dann gleich dreifach, um noch einmal neue Impulse zu setzen. Für Peer Winkens, Kaies Alaisame und Tugrul Erat kamen Drilon Istrefi, Florian Heise und Leo Stegner in die Partie. In der 76. Minute waren es dann Petar Popovic und Maximilian Kögler, die neu in die Partie kamen. Doch auch mit frischen Kräften wurde es nicht besser. Als Karim El Moumen wegen wiederholten Foulspiel nach Istrefi mit Gelb-Rot vom Platz geschickt wurde, ging Schwan „All-in“ und beorderte Innenverteidiger Nico Zitzen in die Offensive. Doch auch mit einem Mann mehr auf dem Feld und zusätzliche Offensivpower fiel kein weiterer Treffer für Nettetal. Nachdem Falter (89.) einen Abstimmungsfehler der Gäste ausnutzen konnte, setzte er den Ball aus spitzem Winkel anschließend rechts neben das Tor. Im direkten Gegenzug machte Kilian Schaar (90.) alles klar und besiegelte damit die 1:3-Niederlage der Nettetaler.