Fußball-Oberliga : Trotz Überzahl keine Punkte für Nettetal

Fußball-Oberliga Zum Abschluss der Englischen Woche verliert der SC Union Nettetal zuhause mit 0:2 gegen den SC West. Die mangelnde Chancenverwertung zeigt sich erneut als Problem. Trainer Andreas Schwan fand den Auftritt seiner Mannschaft mutlos.

Stattdessen fiel dann aber das bittere 0:2 aus Sicht der Nettetaler durch Dennis Schreurs (69.) nach einem Konter. Trotz großer Bemühungen und Überzahl gelang es den Unionern anschließend nicht mehr, das Spiel zu drehen. Das Team von Schwan scheiterte wie in der Wochen zuvor an der mangelnden Chancenverwertung.

So hätte beispielsweise in der Schlussviertelstunde nach einer Kombination von Philipp Spickenbaum und Tom Rütten, der den Ball in die Mitte des Sechzehners geflankt hatte, der Anschlusstreffer fallen können. Doch Drilon Istrefi und Peer Winkens streiften im Strafraum nacheinander den Ball nur mit dem Kopf und konnte so die Flugrichtung nicht entscheidend verändern. Nur zwei Minuten später vergab Spickenbaum mit einem Kopfball eine weitere Großchance. Der Anschlusstreffer war dem SCU an diesem Nachmittag nicht vergönnt.