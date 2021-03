Fußball-Oberliga : Diese wichtigen Weichen hat Union Nettetal gestellt

Andreas Schwan hat bei Union Nettetal verlängert. Foto: Heiko van der Velden

Nettetal Das gesamte Trainerteam um Andreas Schwan hat bereits verlängert und auch die meisten Spieler bleiben dem Oberligisten in der nächsten Saison erhalten.

Der SC Union Nettetal hat in dieser Spielzeit bislang nachgewiesen, dass die Mannschaft zurecht ihr drittes Oberliga-Jahr spielt. Das sah vor allem in der vergangenen Saison noch anders aus. Doch nachdem die Karten im Sommer neu gemischt wurden, war Union nun von Anfang an auf Augenhöhe mit den anderen Teams der Liga.

In den elf vor dem Lockdown absolvierten Spielen zeigte sich das Team deutlich konkurrenzfähiger und holte zehn Punkte. Als 16. der Tabelle steht Union mit dieser Ausbeute auf einem Nichtabstiegsplatz. Ob die Saison fortgesetzt wird, ist offen. Nettetal stimmte beim Online-Treffen des Oberligisten für einen Abbruch.

Trotz dieser Ungewissheit stellten die Verantwortlichen in der Winterpause frühzeitig wichtige Weichen für die Saison 2021/22 und verlängerten mit dem kompletten Trainerteam, um den eingeschlagenen Weg gemeinsam fortzusetzen.

Saisonverlauf Nach der 0:3-Auftaktniederlage in Essen gab es einen 4:0-Heimsieg im Derby gegen den 1. FC Mönchengladbach. Es folgte ein 1:3 beim ambitionierten Team der SSVg Velbert und zwei Unentschieden. Punktetechnisch steigerten die Nettetaler sich dabei enorm zur Vorsaison, trotz des großen Umbruchs im Sommer. In der Saison 2019/20 hatte die Mannschaft in den ersten fünf Spielen keinen Punkt eingesammelt.

Das war gut Die Spieler fanden schnell als Mannschaft zusammen und präsentierten sich vom ersten Spieltag an als Einheit auf dem Platz. Nach einer Niederlage rappelten sich die Nettetaler immer wieder auf, gingen selbstbewusst ins nächste Duell und punkteten wieder. Das spricht für die Stabilität es Teams.

Das war schlecht Die Mannschaft ließ zu viele Torchancen ungenutzt. „Wir haben uns für den hohen Aufwand, den wir betrieben haben, nicht immer belohnen können“, sagt Trainer Andreas Schwan. In der Offensive fehlt ein zuverlässiger Knipser. Gerade in den Spielen gegen die Spvgg. Sterkrade-Nord (0:1) und SC West (0:2) hatte Union ein deutliches Chancenplus, stand am Ende allerdings mit leeren Händen da.