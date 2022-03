Nachholspiel in der Oberliga : Nettetal geling Überraschung gegen Kleve

Nettetals Trainer Andreas Schwan feiert den 1:0-Erfolg im Heimspiel gegen den 1. FC Kleve. Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Oberliga Im Nachholspiel gewinnt Union Nettetal mit 1:0 gegen den 1. FC Kleve. Matchwinner für den SCU war ein A-Jugendlicher, während es zwischen Kleve und dem Schiedsrichter beinahe zur Eskalation kam.

Rabjon Goga war mit seinem Tor der Matchwinner der Partie am Mittwochabend: Mit 1:0 besiegte der SC Union Nettetal im Nachholspiel überraschend den Tabellenvierten 1. FC Kleve.

In einem offenen Schlagabtausch spielten die Nettetaler fast die gesamte Spieldauer in Überzahl. Denn gleich zu Beginn der Partie musste Gästespieler Kisolo Deo Biskup (10.) nach einer Notbremse an Ahmetilhan Yavuz das Feld mit Rot verlassen. Das spielte fortan den Nettetalern durchaus in die Karten. Ohne nennenswerte Höhepunkte ging es dennoch zunächst für beide Mannschaften in die Halbzeitpause.

Im zweiten Durchgang hatte dann Leon Falter (59.) die erste gute Tormöglichkeit für Nettetal: Nachdem sich der quirlige Offensivspieler im Strafraum gegen gleich zwei Gegenspieler durchgesetzt hatte, landete der Ball jedoch knapp links neben dem Pfosten. Anschließend bewies Trainer Andreas Schwan mit der Einwechslung von Goga, der eigentlich noch für die A-Jugend des Vereins spielberechtigt ist, ein äußerst glückliches Händchen. Denn nach einer Kopfballverlängerung von Falter erzielte Goga in der 81. Minute das Tor des Tages für Nettetal. Für ihn war es im zweiten Oberliga-Spiel der erste Treffer.

Anschließend gab es ein Wechselbad der Gefühle: Calvin Top erzielte in der 85. Minute den vermeintlichen 1:1-Ausgleichstreffer der Klever. Doch Schiedsrichter Kai Schuffelen gab das Tor aufgrund einer Abseitsstellung der Gäste nicht. In der Nachspielzeit wäre Goga (90.+2) dann beinahe noch das 2:0 gelungen. Nach einer Kombination mit Justin Butterweck entschied er sich allerdings selbst abzuschließen, anstatt den in der Mitte besser positionierten Butterweck anzuspielen.

Mit dem Ergebnis waren die Klever nach Spielende überhaupt nicht zufrieden. Neben Trainer Umut Akpinar versuchten auch die Spieler sich im Kabinentrakt das Schiedsrichtergespann vorzuknöpfen. Eine Eskalation konnte dabei gerade so verhindert werden.

„Wir sind als verdienter Sieger vom Platz gegangen. Wir haben Kleve relativ geduldig ausgespielt. Wir haben dann bereits früh Mut bewiesen und auf zwei Spitzen umgestellt. Am Ende ging es darum, dass wir das Spiel mit allem, was wir haben, verteidigen. Das ist uns gelungen. Es waren drei extrem wichtige Punkte“, zeigte sich SCU-Coach Schwan nach Spielende glücklich über den Sieg seiner Mannschaft. Es war der erste Erfolg nach drei sieglosen Spielen in Serie. In der Tabelle steht Nettetal mit 26 Punkten auf Platz 13. Vier Punkte fehlen zu Platz elf, der für die Aufstiegsrunde qualifiziert.