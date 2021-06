Trainingsbetrieb nimmt Fahrt auf : Der Amateurfußball auf dem Weg zur Normalität

Tamara Wolters nimmt einen Corona-Abstrich bei Christian Labs (SW Elmpt) Foto: Heiko van der Velden

Amateurfußball Trainieren dürfen sie wieder, wenn auch nur mit negativen Coronatests: Schwarz-Weiß Elmpt und Union Nettetal sind froh, wieder auf dem Platz zu stehen.

Von Heiko van der Velden

So langsam, aber sicher kehrt wieder ein kleines Stück Normalität in den Trainingsalltag der Mannschaften ein. Dennoch wird es noch eine Weile dauern, bis wieder alles so ist, wie es vor Corona war. Über tägliche Testungen sind auch die Teams im Seniorenfußball seit einigen Wochen wieder zurück auf dem Platz. Sollten die Zahlen weiter sinken oder stabil bleiben, dürfte bald auch kein aktueller negativer Corona-Test mehr für die Teilnahme am Trainingsbetrieb von Nöten sein. In der aktuellen Corona-Schutzverordnung heißt es nämlich das bei einer Landesinzidenz von unter 35 in Stufe 1 des Öffnungsplans beim Sport kein Test mehr im Innen- und Außenbereich nötig ist. Die aktuellen Zahlen machen daher große Hoffnung und sorgen mitunter auch dafür, dass der reguläre Spielbetrieb Ende August bzw. Anfang September starten könnte. Freundschaftsspiele sind dagegen bereits jetzt erlaubt.

Doch bis weitere Lockerungen anstehen, müssen sich die Spieler und Spielerinnen weiterhin testen. Vereinzelt erhalten die Vereine dabei Unterstützung von Testzentren oder ortsansässigen Arztpraxen, so auch der wiederbelebte C-Ligist Schwarz-Weiß Elmpt. Hier nimmt Tamara Wolters von der Gemeinschaftspraxis Röhlig - Mitsch - Pohl aus Niederkrüchten vor dem Training direkt am Sportplatz Lehmkul jeweils die Abstriche der Spieler. Nach kurzer Wartezeit erhalten die Spieler dann jeweils ihr Ergebnis und können mit dem Training starten. Der zusätzliche Weg zu einer anderen Testmöglichkeit entfällt. Entsprechend glücklich zeigten sich auch die Verantwortlichen des Vereins: „Wir sind sehr froh über die Möglichkeit, die uns die Arztpraxis gibt. Dadurch wird vieles vereinfacht, um uns den Sport zu ermöglichen. Das Testen wird eine halbe Stunde vor Trainingsbeginn durchgeführt, somit sind die Tests sehr aktuell. Wir sind sehr dankbar über diese Möglichkeit und tragen so zu einem sicheren Trainingsbetrieb entsprechend der Schutzverordnung bei.“