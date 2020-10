Fußball : Unter Zugzwang bei „undankbarer Aufgabe“

Fußball Die VSF Amern mussten in der Landesliga zuletzt zwei Niederlagen hinnehmen. Daheim gegen den VfL Rhede soll die Kehrtwende gelingen. Doch Trainer Willi Kehrberg warnt vor dem Gegner.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge sind die VSF Amern in der Landesliga auf den elften Tabellenplatz abgerutscht. Dennoch zeigte die Formkurve trotz der hauchdünnen 1:2-Niederlage beim Tabellenzweiten PSV Wesel wieder nach oben. Tobias Gorgs (5.) brachte Amern früh in Führung. Nach dem Ausgleichstreffer nach einer guten Stunde besiegelte ein Sonntagsschuss in der Nachspielzeit dann allerdings die Niederlage.