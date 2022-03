Landesligist sorgt sich um Naoki Nagai : Nullnummer und schwere Verletzung bei VSF Amern

Die Mannschaft des VSF Amern. Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Landesliga Am Mittwochabend gastierte die VSF Amern zum Nachholspiel der Landesliga im 90 Kilometer entfernten Bedbug-Hau. Beim Duell gegen die SGE überschattete eine schwere Verletzung von Naoki Nagai das sportliche Geschehen.

Am Ende stand ein torloses Remis für die VSF Amern im Nachholspiel am Mittwochabend bei der SGE Bedburg-Hau zu Buche. „Das Ergebnis geht in Ordnung. So ein Spiel kann aber auch in die andere Richtung gehen. Wir haben uns gut gewährt. Den Punkt nehmen wir absolut verdient mit“, sagte VSF-Trainer Willi Kehrberg.

Personell sah es zuvor dünn aus für Kehrberg: Neben Co-Trainer Dennis Homann nahm als Feldspieler nur Torben Esser auf der Bank Platz. Ein Grund dafür: Ein Auswärtsspiel unter der Woche mit rund 90 Kilometer Entfernung ist nicht für jeden Amateurfußballer machbar, wenn es andere berufliche Verpflichtungen gibt. „Das ist ein klarer Wettbewerbsnachteil für uns“, sagte Kehrberg vor dem Spiel.

In der Anfangsphase des Spiels musste Amern zudem einen Schockmoment verkraften: Naoki Nagai (20.) musste nach einem Pressschlag mit einem Schienbeinbruch ausgewechselt werden. In der Folge hatten die Amerner durchaus Chancen zur Führung. Ein Freistoß von Luca Dorsch (35.) aus 25 Metern landete am Torpfosten, in der zweiten Halbzeit war es Lamin Fuchs (55.), der im Strafraum aus aussichtsreicher Position an Torwart Jason Olschewski scheiterte. Am Ende fand das intensive Spiel, das durch viele Zweikämpfe und lange Bälle geprägt war, allerdings keinen Sieger.