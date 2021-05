Fußball-Landesliga : Frank Mitschkowski kehrt zum ASV Süchteln zurück

Fußball Der Fußballtrainer, vor zehn Jahren schon einmal in Süchteln tätig, folgt beim Landesligisten auf Fabian Wiegers. Er ist nicht der einzige ASV-Rückkehrer.

Nach einer einjährigen Auszeit ist Frank Mitschkowski zurück auf der Fußball-Bühne am Niederrhein. Der 47-Jährige übernimmt zur Spielzeit 2021/22 den ambitionierten Landesligisten ASV Süchteln und tritt dort die Nachfolge von Fabian Wiegers an, der aus privaten Gründen zum Bezirksligisten DJK Fortuna Dilkrath wechselt.

Bis zum Ende der Saison 2019/20 trainierte Mitschkowski noch den 1. FC Mönchengladbach, mit dem er den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein feiern konnte. Für Mitschkowski ist der Wechsel nach Süchteln dabei die Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte, denn bereits in der Spielzeit 2011/12 war er für die Erste Mannschaft des ASV Süchteln verantwortlich.

Damals spielten die Süchtelner noch in der Bezirksliga und hatten den Aufstieg in die Landesliga aber fest im Visier. Nach einer „Schwächephase“ in der Rückrunde trennten sich wenige Spieltage vor Saisonende die Wege von Mitschkowski und dem ASV Süchteln allerdings. Ex-Profi Alexandre Chiquinho übernahm und führte das Team dank eines 1:0-Sieges am letzten Spieltag gegen den SC Rhenania Hinsbeck schließlich in die Landesliga. Das goldene Tor erzielte vor über 500 Zuschauern der heutige Abteilungsleiter Philipp Hilleke. Dennoch steht für Süchtelns Sportlichen Leiter Thorsten Trautmann fest, dass Mitschkowski auch großen Anteil am damaligen Aufstieg hatte.