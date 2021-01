Fußball-Landesliga : Kehrberg auch in der nächsten Saison Amerns Trainer

Fußball Die VSF Amern haben sich mit dem Trainer auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. Vor allem an der Konstanz muss der Landesligist indes arbeiten.

Den VSF Amern stand im vergangenen Sommer erneut ein kleiner Umbruch bevor. Nach der Aufteilung in drei Landesligen fand sich die Mannschaft von Trainer Willi Kehrberg in der ungeliebten Gruppe 2 wieder, in der viele weite Auswärtsfahrten anstehen. Im Vergleich zu den Oberligisten dürften die Landesligisten die Zwangspause etwas gelassener sehen. Auch wenn die Meisterschaft im schlechtesten Fall erst im Mai oder Juni wieder starten sollte, ist die fehlende Anzahl der notwendigen Spiele zur Wertung der Saison gering. Mit genügend Vorlaufzeit sollten sechs Spiele binnen weniger Wochen machbar sein.

Personalien Zur Winterpause gibt es nach aktuellem Stand keine Veränderungen. Auch im Sommer wird der Kader größtenteils zusammenbleiben. 75 Prozent der Spieler haben bereits frühzeitig ihre Zusage gegeben. Lediglich Nicolas Oelsner und Christofer Feyen stehen Kehrberg in der Spielzeit 2021/22 nicht mehr zur Verfügung. Während sich Innenverteidiger Oelsner zukünftig seinem Hausbau widmet, muss Feyen aus beruflichen Gründen kürzertreten. Er wechselt zurück zum Bezirksligisten SSV Grefrath, wo er bereits bis zum Ende der Saison 2018/19 gespielt hat. Fest steht zudem, dass Kehrberg auch in der kommenden Saison die Verantwortung im Rösler-Stadion haben wird. Er geht damit ab Sommer in seine fünfte Saison als Trainer in Amern.