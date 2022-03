Viersens schwere Aufgabe nach der Derbypleite : Den Kopf fürs Topspiel frei bekommen

Fussball-Landesliga Der 1. FC Viersen ist mit einer Derbypleite gegen den ASV Süchteln in die Rückrunde der Landesliga gestartet. Unter der Woche hat das Team von Kemal Kuc die Niederlage aufgearbeitet – und ist bereit für den SC Kapellen-Erft.

Die Welt beim 1. FC Viersen ist wieder in Ordnung. Nachdem die Stimmung nach der 0:2-Derbyniederlage beim ASV Süchteln am vergangenen Samstag etwas getrübt war, lag der Fokus in dieser Woche voll und ganz auf dem Spitzenspiel gegen den SC Kapellen-Erft.

Trainer Kemal Kuc machte der Mannschaft ein paar Tage nach der Pleite gegen den ASV keine Vorwürfe. „Die Jungs wollten, waren aber taktisch nicht da. Wir müssen das Spiel jetzt abhaken und uns auf Kapellen konzentrieren“, so Kuc. Niederlagen gehören für ihn dazu und passieren nun mal auch. Wichtig ist für den Trainer, diese so schnell wie möglich aus dem Kopf zu bekommen. „Das ist Amateurfußball. Die Spieler sollen Spaß haben“, sagt Kuc weiter. Intern hat Kuc die Niederlage mit seinem Trainerteam analysiert. Nach zwei Trainingseinheiten folgte am Freitag dann die 25-minütige Videoanalyse zum Süchteln-Spiel vor der Einheit am Freitag. „Wir machen das immer mit ein paar Tagen Abstand. Das klappt sehr gut. Wir wollen den Jungs so zeigen, was am Sonntag besser werden muss“, sagt Viersens-Coach, der bei der Videoanalyse lediglich korrigiert und nicht kritisiert. Er trauert dem Spiel am Sonntag auch nicht mehr hinterher. „Das Spiel ist vorbei“, so der Fußballlehrer weiter.