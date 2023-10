Landesligist kann gut mit Punkt leben 1. FC Viersen erkämpft sich Remis

In Halbzeit zwei Viersen hatte dann weiterhin Zug zum Tor und gute Aktionen im letzten Drittel. Die entscheidende Aktion für einen Torerfolg blieb zunächst aus. Mit zunehmender Spieldauer wurden dann aber auch die Chancen für Holzheim größer. Nach Foulspiel an Hiromasa Kawamura prüfte Amin Azdouffal (53.) per Freistoß dann Viersens Torwart Mykyta Kriukov, der unten abtauchte und zur Ecke klärte. Wegen wiederholtem Foulspiel sah Forestal in der 66. Minute die Gelb-Rote Karte. Viersen war somit im Schlussabschnitt in Unterzahl. Eine Flanke von Ex-Viersener Maurice Heylen auf Azdouffal (83.), der per Vollrückzieher abzog, ging knapp oben links vorbei. Nach einem Ballgewinn nach einer Ecke der Holzheimer lief Struckmann (87.) alleine auf das Tor der Gäste zu, blieb aber an Torwart Tim Müller hängen. Die letzte Möglichkeit des Spiels hatte in der Nachspielzeit der eingewechselte Tom Nilgen, der mit einem Freistoß aus 18 Metern Torwart Kriukov prüfte, auf den allerdings Verlass war.