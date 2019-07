Vor dem Fußballstart : Der Abstiegszone fern bleiben

Nettetal Nach dem Herzschlagfinale der Vorsaison geht es mit neuem Übungsleiter und frischem Mut in die neue Spielzeit.

(ms) Obwohl die zweite Mannschaft von Union Nettetal eigentlich während der gesamten Vorsaison gut in der Liga mitspielte, geriet sie ausgerechnet in der Schlussphase mit zahlreichen Niederlagen noch in akute Abstiegsnöte. Da die Nettetaler am letzten Spieltag auch noch spielfrei waren, konnten sie sich am Ende beim Linner SV, der nur mit einem Sieg Nettetal noch auf einem Abstiegsplatz hätte schicken können und bei Viktoria Anrath nur 2:2 spielte, bedanken. „So spannend wollte es von uns garantiert keiner machen“, erinnert sich Union-Fußballchef Dirk Riether.

„Wir haben eine neue Mannschaft und einen neuen Trainer. Also lautet unser primäres Ziel: vorzeitiger Klassenerhalt.“ Der neue Trainer bei der Union, der Uwe Hollenbenders ablöste, ist Steve Jäck. Der 33-Jährige war zuvor A-Jugend-Trainer bei der Union und belegte mit den Nachwuchsspielern einen fünften Platz in der Kreisleistungsklasse. Davor schnupperte er als Trainer Landesliga-Luft beim 1. FC Viersen. Auch Jäck muss in der neuen Saison vermutlich mit dem „bitteren Los“ leben, dass er ab und an Spieler aus seinem Kader an die erste Mannschaft hochgeben muss, falls es in der Oberliga-Truppe größere Ausfälle gibt.

info Nur wenige personelle Veränderungen Zugänge: Burhan Kazmaci (TDFV Viersen), Malte Knop (FC Wegberg Beeck II), Dominik Gütjens (ASV Süchteln III) Abgänge: Philipp Hollenbenders (SSV Grefrath), Moritz Steiner (DSC 99 Düsseldorf) Trainer: Steven Jäck für Uwe Hollenbenders Spielort: Sportplatz an der Lobbericher Straße Vorsaison: 14. Platz Kreisliga A