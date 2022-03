Nach Fahnentritt im Kreisligaspiel : Union Nettetal trennt sich von Reserve-Coach Mavridis

Fussball-Kreislig Im Spiel der Reserve des SC Union Nettetal gegen den VfB Uerdingen sorgte U23-Trainer Lazarus Mavridis mit einem wütenden Tritt gegen eine Fahne für einen Eklat. Nach der Sperre des Sportgerichts reagierte nun auch der Verein.

Was war passiert? Es lief die 50. Minute, als die Gäste aus Uerdingen auf 2:4 verkürzten. Mavridis war darüber so verärgert, dass er gegen die Fahnenstange in Höhe der Mittellinie trat. Diese löste sich aus der Verankerung und traf Kreis-Schiedsrichter-Obmann Andreas Kotira am Hals und im Gesicht. Sicherlich keine Absicht von Mavridis, der sich sofort um den verletzten Kotira kümmerte. Nachdem das Sportgericht Mavridis zu einer vierwöchigen Sperre verdonnert hatte, zog nun auch der Verein aus der unglücklichen Aktion die Konsequenzen.