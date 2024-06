Die Erfolgsbilanz von Germania Rurich Nach 20 Jahren wieder in der A-Liga

Bereits sehr früh konnten die Anhänger von Germania Rurich am Pfingstmontag auf dem Kunstrasenplatz in Baal (dort trainierte und spielte die Germania die komplette Rückrunde) die Sektkorken knallen lassen. Die Ruricher benötigten einfach nur einen Sieg gegen die bereits abgestiegene Reserve des SC 09 Erkelenz, um nach 20 Jahren die Rückkehr ins Kreisoberhaus klarzumachen. Bereits nach 24 Minuten führten sie 6:0 – der spielfreie Aufstiegskonkurrent SV Golkrath (am Ende so zwei Punkte hinter der Germania) konnte sich also keine Hoffnungen mehr auf eine Überraschung machen. Am Ende siegten die Germanen 9:0 – die Meistersause von Baal ins Heimatdorf konnte starten.